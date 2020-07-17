Народные депутаты одобрили проект постановления о Заявлении Верховной Рады Украины касательно нелегитимного проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины - в Автономной Республики Крым и городе Севастополе.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Документ поддержали 306 депутатов.

В заявлении Верховная Рада заявляет свой решительный протест в связи с очередным нарушением международного права со стороны Российской Федерации – проведением незаконного и с позиции юридических последствий, ничтожного общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года на временно оккупированных территориях Украины – в Крыму и Севастополе.

Депутаты обратились к членам парламентов иностранных государств и международных парламентских организаций, с просьбой дать принципиальную оценку незаконным действиям Российской Федерации по организации и проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Народные избранники также призвали членов парламентов иностранных государств и международных парламентских организаций осудить проведение незаконного общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации в оккупированном Крыму.

Кроме того, Парламент обратился к демократическим странам мира с призывом к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Российскую Федерацию с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ, включая оккупированный Крым.