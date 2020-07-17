Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Документ поддержали 306 депутатов.
В заявлении Верховная Рада заявляет свой решительный протест в связи с очередным нарушением международного права со стороны Российской Федерации – проведением незаконного и с позиции юридических последствий, ничтожного общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года на временно оккупированных территориях Украины – в Крыму и Севастополе.
Депутаты обратились к членам парламентов иностранных государств и международных парламентских организаций, с просьбой дать принципиальную оценку незаконным действиям Российской Федерации по организации и проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Народные избранники также призвали членов парламентов иностранных государств и международных парламентских организаций осудить проведение незаконного общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации в оккупированном Крыму.
Кроме того, Парламент обратился к демократическим странам мира с призывом к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Российскую Федерацию с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ, включая оккупированный Крым.
- В Центральной избирательной комиссии Российской Федерации заявили, что в поддержку изменений в Конституции РФ выступили 77,92 % избирателей.
- Посольство США в Украине осудило проведение “общероссийского голосования по поправкам к конституции России” в оккупированном Крыму.