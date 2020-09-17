Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект, который запрещает депутатам различных уровней иметь в подчинении близких лиц.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2203 в первом чтении проголосовали 249 нардепов, а во втором – 252.

Документом вносятся изменения в законы “О предотвращении коррупции”, “О статусе народного депутата Украины”, “О статусе депутатов местных советов”, “О статусе депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым” и в Положение о помощнике-консультанте народного депутата Украины.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан “с целью урегулирования вопросов, связанных с ограничением совместной работы близких лиц на должностях помощников-консультантов депутатов всех уровней”.

Так, близкие лица не смогут становиться помощниками-консультантами депутатов всех уровней (Верховной Рады Украины, местных советов и Верховной Рады АР Крым); сельских, поселковых и городских голов.

В пояснительной записке отмечается, что до сих пор нардепы не имели никаких ограничений при назначении помощниками-консультантами своих близких лиц.

“Это исключение, специально предусмотренное действующим законодательством для выборных должностей и их близких лиц, приводило к ряду историй с наймом к себе на работу близких лиц, которые могли получать доступ к бюджетным средствам – и это, в свою очередь, приводило к коррупционным рискам и потенциальным злоупотреблениям”, – говорится в ней.

Согласно закону “О предотвращении коррупции”, близкие лица – это муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной и двоюродный братья, родной и двоюродная сестры, родной брат и сестра жены (мужа), племянник, племянница, родной дядя, родная тетя, дедушка, бабушка, прадед, прабабушка, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невестка, тесть, теща, свекор, свекровь, отец и мать жены (мужа) сына (дочери), усыновитель или усыновленный, опекун или попечитель, лицо, находящееся под опекой или попечительством указанного субъекта.