Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об отмене маркировки контрольными марками экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных.

Об этом сообщают #Буквы.

За проект закона № 3474 проголосовали 308 нардепов.

Инициатором документа является Кабинет Министров.

Как отметили в пресс-службе Кабмина, законопроект “позволит отказаться от устаревшей системы маркировки контрольными марками экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ (на компакт-дисках и других материальных носителях)”, поскольку она “приводит к излишним затратам законных распространителей и является неэффективной процедурой защиты от нарушений авторского права и смежных прав”.

В правительстве заверили, что при подготовке документа “учли предложения международных ассоциаций правообладателей и украинских профильных ассоциации, представляющих интересы музыкальной индустрии”.

Законопроект предусматривает:

1. Утрату силы законом Украины “О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных”, который был принят еще в 2000 году (так называемый закон о контрольных марках). Речь идет о маркировке специальными голографическими наклейками.

Согласно пояснительной записке, за время действия этого закона “на практике проявились проблемные вопросы, связанные с реализацией его правовых норм”: в частности, возникли “теневые схемы, по которым незаконно можно получить контрольные марки”.

2. Отмену обязанности получения контрольных марок импортерами, экспортерами и воспроизводителями экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных.

3. Исключение положений законодательства об административной и уголовной ответственности за отсутствие контрольных марок.

СПРАВКА. Контрольная марка – специальный знак, удостоверяющий соблюдение авторских и (или) смежных прав, что дает право на распространение экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных. Контрольная марка является самоклеящимся знаком одноразового использования, внешняя сторона которого имеет специальную голографическую защиту.

Маркировка контрольными марками – обозначение путем наклеивания контрольных марок на упаковку экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных.