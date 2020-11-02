Об этом сообщает телеканал CNN.

Атлас заявил, что не знал, что телеканал RT зарегистрирован как иностранный агент.

“Я жалею о том, что дал интервью, и прошу прощения за то, что позволил мной воспользоваться. Я особенно прошу прощения у сообщества национальной безопасности, которое прилагает все усилия, чтобы нас защитить”, – добавил чиновник.

RT принадлежит российскому государственному информационному агентству “РИА Новости”, а дочерняя компания RT America зарегистрирована в Министерстве юстиции США в качестве агента правительства России. Кремль использует RT для распространения англоязычной пропаганды среди американской аудитории и был частью российского вмешательства в выборы в 2016 году, согласно отчету Управления национальной разведки США.

В своей заявке на регистрацию в качестве иностранного агента продюсерская компания RT в США заявила, что ее роль заключается в том, чтобы “информировать, а не оказывать влияние”, и “не нацелены в первую очередь на пользу какого-либо иностранного правительства или политической партии”.

В воскресенье представитель Белого дома сообщил CNN, что Атлас не получал разрешения от администрации Трампа на интервью RT. В RT сообщил, что интервью проводилось на территории Белого дома.

В 27-минутном интервью в субботу Атлас сделал ряд заявлений. Он неверно представил эффективность масок, предположил, что локдауны убивают людей, и не одобрил тестирование бессимптомных людей. Он также отклонил прогнозы Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Вашингтонского университета, который прогнозирует 399 000 смертей от коронавируса в США к 1 февраля при текущих условиях.

Стоит отметить, что Атлас – радиолог, не имеющий опыта в области инфекционных заболеваний или эпидемиологии.

В октябре Twitter удалил твит Атласа, который пытался подорвать важность ношения маски для лица, так как твит нарушал Политику введения в заблуждение информации о COVID-19.

В твите говорилось: “Маски работают? НЕТ”.

Он также призвал чиновников ограничить тестирование на COVID-19 в основном людьми с симптомами.

Трамп полагался на Атласа в вопросах борьбы с коронавирусом. Но доктор Энтони Фаучи, ведущий эксперт страны по инфекционным заболеваниям, раскритиковал Атласа за отсутствие у него опыта.

“Он умный парень, который говорит о вещах, в которых, как я полагаю, у него нет никакого реального понимания, знаний или опыта”, – сказал Фаучи для Washington Post.