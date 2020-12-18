Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович опубликовал версию оккупантов о гибели украинского военнослужащего на Донбассе. Инцидент он объяснил "технической ошибкой".

Об этом проинформировали в пресс-службе ТКГ.

Так, накануне на официальной Facebook-странице ТКГ появилось сообщение, что оккупанты вернули тело украинского воина, погибшего 14 декабря.

В первоначальной версии сообщения говорилось: “украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который, по предварительным данным, 14.12.20, находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия), и умер от алкогольной или наркотической интоксикации”.

Спустя некоторое время сообщение откорректировали. Фразы о “самовольном переходе на сторону противника (без оружия)” и смерти “от алкогольной или наркотической интоксикации” из него исчезли.

В отредактированном сообщении говорится: “украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который 14.12.20, при неустановленных обстоятельствах, попал на временно неподконтрольную территорию”. Также подчеркивается, что причины смерти воина “установит следствие”.

Арестович сегодня принес извинения за инцидент. Он объяснил, что по ошибке опубликовал версию российских оккупантов.

“Прошу прощения за дезинформацию общества. Вчера на странице делегации было обнародовано сообщение о возвращении украинской стороне тела одного из наших военнослужащих, который при неизвестных пока обстоятельствах оказался на временно неподконтрольной правительству Украины территории и погиб там… Данное сообщение стало технической ошибкой, ответственность за которую несу я лично! Перепутал версию представителей российской стороны, которую обсуждали во внутренней переписке, и сообщение для СМИ и фактически обнародовал версию оккупантов… Приношу свои официальные извинения уважаемым СМИ и украинскому обществу”, – говорится в заявлении Арестовича.