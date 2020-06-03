Об этом сообщила пресс-служба “Общественного вещателя”.

“С сегодняшнего дня, 3 июня, Общественный вещатель может свободно пользоваться средствами из коммерческих счетов, на которые 18.02.2020 наложил арест отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины для принудительного взыскания с ОАО “НСТУ” в пользу АО “Евроньюс” долга в размере 10,5 млн евро”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь ПАО “НСТУ” начинает погашение долга из собственного бюджета, чтобы предотвратить дальнейшее блокирование счетов компании, и планирует завершить выплаты Euronews до конца месяца.

Председатель правления НСТУ Зураб Аласания уточнил, что компания надеется полностью погасить долг Euronews за 10 дней.

“Я надеюсь, в течение десяти дней мы закроем долг, что даст нам возможность вновь работать с грантовыми проектам и выплатить зарплаты внештатным работникам”, – сказал он.