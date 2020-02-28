Министерство культуры, молодежи и спорта Украины пообещало решить ситуацию с финансированием телеканала "UA: Суспильное".

Об этом говорится в официальном заявлении министерства.

Так, министр культуры Владимир Бородянский назвал неприемлемой ситуацию, сложившуюся вокруг финансирования канала.

“Ситуация с возможным отключением из-за долгов телеканала “UA: Общественное” недопустима. Общественный вещатель не предусмотрел в бюджете средств на погашение задолженности. Минкультуры во избежание ситуации относительно возможного прекращения вещания, вместе с Минфином приняло решение о приближении финансирования, чтобы “Общественное” имело возможность рассчитаться с долгами немедленно”, – отметил министр.

Он уточнил, что заблокированные денежные средства вернутся в бюджет.

“Сумма, которая заблокирована в Швейцарии, вернется в бюджет, и Минкультуры будет инициировать изменения в бюджет по увеличению финансирования Общественного вещателя на сумму уплаченного долга за счет возвращенных из Швейцарии средств, что обеспечит устойчивость развития Общественного вещателя”, – подчеркнул Бородянский.