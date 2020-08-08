Об этом в комментарии #Буквам рассказал ассистент кафедры внутренней медицины №2 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Илья Бурлаченко.

Cитуация с ростом заболеваний связана с преждевременным введением жесткого карантина, когда колличесто случаев заболевания на страну было минимальным. Тогда не разрешалось выходить из дома без необходимости, не работал транспорт и так далее. Другие страны вводили такой жесткий карантин только тогда, когда в больницы стало поступать очень много тяжелых пациентов”, – отметил он.

По его словам, после двухмесячного локдауна люди все чаще стали игнорировать противоэпидемические требования.

“У нас люди сначала посидели два месяца дома: кому-то просто надоело, у кого-то стал рушиться бизнес. Понятно, что долго локдаун не может длиться. Может властям вот этот двухмесячный запас прочности надо было приберечь на более поздний срок… Сейчас же люди стали вести себя более свободно: посещают общественные места, не придерживаются элементарных противоэпидемических правил”, – отмечает Илья Бурлаченко.

Что касается роста заболевания, то, по его словам, у наших людей порой напрочь отсутствует культура “правильно болеть”.

“А наши люди с температурой 38 еще на работу придут, “выкосят” пол-офиса, а те в свою очередь – домашних. А ведь всего навсего надо было сидеть дома и лечиться. Нельзя, заболев, ходить на работу или в магазины. Похожим образом себя вели итальянцы – ввели карантин, а они все в парки пошли, по кафе, барам… Например, основной лозунг здравоохранительных органов в США это: “Носи маску, чтобы защитить других, а другие будут носить маску, чтобы защитить тебя”.