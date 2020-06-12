Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков опроверг слухи о его конфликте с президентом Владимиром Зеленским, отметив, что у них "достаточно конструктивные отношения".

Об этом глава Парламента рассказал в интервью #Буквам.

Так, отвечая на вопрос, что слухи о таком конфликте с главой государства ходят уже примерно полгода, Разумков заявил:

“Нет, я регулярно вижу президента, бываю на совещаниях. Мне кажется, что у меня с президентом достаточно конструктивные отношения”.

Спикер ВР также прокомментировал ситуацию с возложением цветов по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Тогда Владимир Зеленский почтил память погибших вместе с главой своего Офиса Андреем Ермаком. Разумков же на церемонии не присутствовал.

Спикер заверил, что это не связано с существованием какого-то конфликта.

“Я не был отдельно, я был с председателями комитетов. Насколько мне известно, возложение президентом цветов состоялось таким образом, потому что они рано улетали (глава государства 8 мая посетил Луганскую область, а 9 мая – Закарпатье, – ред.), – заявил Разумков, уточнив, что его в эти поездки не приглашали.

Отвечая на вопрос, кому выгодно распространять слухи, что он самостоятельная фигура и потенциальный кандидат в президенты, спикер ВР подчеркнул, что “оппоненты и недоброжелатели всегда есть”.

При этом Разумков не уточнил, что это за недоброжелатели.