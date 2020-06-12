Об этом глава Парламента рассказал в интервью #Буквам.
Так, отвечая на вопрос, что слухи о таком конфликте с главой государства ходят уже примерно полгода, Разумков заявил:
“Нет, я регулярно вижу президента, бываю на совещаниях. Мне кажется, что у меня с президентом достаточно конструктивные отношения”.
Спикер ВР также прокомментировал ситуацию с возложением цветов по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Тогда Владимир Зеленский почтил память погибших вместе с главой своего Офиса Андреем Ермаком. Разумков же на церемонии не присутствовал.
Спикер заверил, что это не связано с существованием какого-то конфликта.
“Я не был отдельно, я был с председателями комитетов. Насколько мне известно, возложение президентом цветов состоялось таким образом, потому что они рано улетали (глава государства 8 мая посетил Луганскую область, а 9 мая – Закарпатье, – ред.), – заявил Разумков, уточнив, что его в эти поездки не приглашали.
Отвечая на вопрос, кому выгодно распространять слухи, что он самостоятельная фигура и потенциальный кандидат в президенты, спикер ВР подчеркнул, что “оппоненты и недоброжелатели всегда есть”.
При этом Разумков не уточнил, что это за недоброжелатели.
- На днях народный депутат Украины Гео Лерос (“Слуга народа”) сообщил, что, по его информации, председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак вел переговоры с главами фракций, чтобы организовать отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.