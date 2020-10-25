Об этом сообщил в комментарии журналистам спикер ВР Дмитрий Разумков.
Он заверил, что Рада будет работать в ноябре, “если не случится чего-то экстраординарного” (в октябре ВР практически не собиралась на заседания из-за вспышки коронавируса).
“Если не случиться чего-то экстраординарного, то… второго (ноября, – ред.) у нас с вами будет согласительный совет, а с третьего у нас пленарная неделя. Я думаю, что в первые дни мы должны, если все будет хорошо, перейти к рассмотрению бюджета на 2021 год”, – отметил Разумков.
При этом он не исключил, что сложная эпидемиологическая ситуация в Украине может повлиять на работу Парламента.
“Но пока что не планируем менять режим работы. Будем смотреть, будем исходить из той ситуации, которая будет 2-3 ноября”, – уточнил Разумков.
(На видео – с 2:50)
- В октябре бюджетный комитет Верховной Рады не смог рассмотреть поправки к проекту государственного бюджета на 2021 год из-за отсутствия кворума.
- 18 сентября министр финансов Сергей Марченко представил народным депутатам Верховной Рады проект государственного бюджета на 2021 год.