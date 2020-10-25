Верховная Рада Украины приступит к рассмотрению законопроекта о государственном бюджете на 2021 год на ближайшей пленарной неделе.

Об этом сообщил в комментарии журналистам спикер ВР Дмитрий Разумков.

Он заверил, что Рада будет работать в ноябре, “если не случится чего-то экстраординарного” (в октябре ВР практически не собиралась на заседания из-за вспышки коронавируса).

“Если не случиться чего-то экстраординарного, то… второго (ноября, – ред.) у нас с вами будет согласительный совет, а с третьего у нас пленарная неделя. Я думаю, что в первые дни мы должны, если все будет хорошо, перейти к рассмотрению бюджета на 2021 год”, – отметил Разумков.

При этом он не исключил, что сложная эпидемиологическая ситуация в Украине может повлиять на работу Парламента.

“Но пока что не планируем менять режим работы. Будем смотреть, будем исходить из той ситуации, которая будет 2-3 ноября”, – уточнил Разумков.

(На видео – с 2:50)