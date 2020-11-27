В субботу, 28 ноября, в Верховной Раде Украины должно состояться совещание глав фракций. Оно пройдет при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале замглавы фракции “Голоса” Ярослав Железняк.

По его словам, совещание созывает спикер ВР Дмитрий Разумков.

“Завтра, в 11:00 субботы, глава Парламента созывает большое совещание всех глав фракций. Будут гости: премьер, глава Офиса президента и его замы”, – отметил Железняк.

По словам нардепа, совещание планируется провести офлайн (то есть в очном режиме). Однако президиум Рады, “кто еще с COVID-19”, будет “на онлайн-подключении”.

Железняк подчеркнул, что в последний раз такое большое совещание проводилось, “как только ввели карантин”.

Темой совещания 28 ноября станет “работа Парламента в декабре”.

Ожидается, что будут обсуждаться следующие вопросы:

• государственный бюджет на 2021 год;

• законы по “конституционному кризису” (речь идет о восстановлении отмененных Конституционным судом пунктов антикоррупционного законодательства);

• закон о назначении главы Национального антикоррупционного бюро (накануне Кабинет Министров согласовал внесение в Верховную Раду законопроекта, которым предлагается предоставить ВР полномочия по увольнению директора НАБУ);

• законы о поддержке бизнеса и отсрочке введения РРО (кассовых аппаратов) для физлиц-предпринимателей.