Об этом сообщает корреспондент #Букв. 

Во время внеочередного заседания Кабмина 26 ноября было принято решение о подаче в парламент законопроекту о внесении в Закон “О деятельности Национального антикоррупционного бюро”. Эти изменения направлены на то, чтобы согласовать содержание Закона с Конституцией.

“Для нас ключевая позиция — это сохранение независимости НАБУ и одновременно приведения всех положений закона о его деятельности к нормам Конституции Украины”, — отметил Шмыгаль.

По словам премьера, этим законопроектом предлагается:

  • установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора НАБУ при наличии оснований, изложенных в Законе;
  • установить, что нынешний руководитель НАБУ будет выполнять полномочия до назначения нового руководителя.

По словам главы Министерства юстиции Дениса Малюськи, законопроект призван обеспечить нормальную работу НАБУ после вступления в силу решения КСУ относительно неконституционности отдельных положений Закона о НАБУ.

“Мы ничего радикально не меняем, но обеспечиваем сохранение статуса кво до вступления в силу […] законодательства, которое внедрит новый порядок назначения директора НАБУ соответствии с решением КСУ. То есть это переходный закон, направленный на обеспечение стабильной работы НАБУ”, — сказал Малюська.

Напомним, в конце июля текущего года около полусотни народных депутатов (преимущественно представляющих политсилу “Оппозиционная платформа — За життя”) обратились в суд с требованием признать неконституционным ряд положений Закона Украины “О Национальном антикоррупционном бюро Украины” от 14 октября 2014 №1698 -VII с изменениями.

Речь шла преимущественно о пунктах Закона об участии Главы государства в функционировании НАБУ. В частности, о норме, которая устанавливает, что директор НАБУ назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины.

В сентябре Конституционный суд признал неконституционными положения закона о НАБУ о назначении на увольнении директора НАБУ президентом.