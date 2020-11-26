Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Во время внеочередного заседания Кабмина 26 ноября было принято решение о подаче в парламент законопроекту о внесении в Закон “О деятельности Национального антикоррупционного бюро”. Эти изменения направлены на то, чтобы согласовать содержание Закона с Конституцией.
“Для нас ключевая позиция — это сохранение независимости НАБУ и одновременно приведения всех положений закона о его деятельности к нормам Конституции Украины”, — отметил Шмыгаль.
По словам премьера, этим законопроектом предлагается:
- установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора НАБУ при наличии оснований, изложенных в Законе;
- установить, что нынешний руководитель НАБУ будет выполнять полномочия до назначения нового руководителя.
По словам главы Министерства юстиции Дениса Малюськи, законопроект призван обеспечить нормальную работу НАБУ после вступления в силу решения КСУ относительно неконституционности отдельных положений Закона о НАБУ.
“Мы ничего радикально не меняем, но обеспечиваем сохранение статуса кво до вступления в силу […] законодательства, которое внедрит новый порядок назначения директора НАБУ соответствии с решением КСУ. То есть это переходный закон, направленный на обеспечение стабильной работы НАБУ”, — сказал Малюська.
Напомним, в конце июля текущего года около полусотни народных депутатов (преимущественно представляющих политсилу “Оппозиционная платформа — За життя”) обратились в суд с требованием признать неконституционным ряд положений Закона Украины “О Национальном антикоррупционном бюро Украины” от 14 октября 2014 №1698 -VII с изменениями.
Речь шла преимущественно о пунктах Закона об участии Главы государства в функционировании НАБУ. В частности, о норме, которая устанавливает, что директор НАБУ назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины.
В сентябре Конституционный суд признал неконституционными положения закона о НАБУ о назначении на увольнении директора НАБУ президентом.
- До этого, в августе, Конституционный суд Украины признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины. Такое решение в НАБУ назвали политически мотивированным.
- Еще до таких решений КСУ президент Владимир Зеленский уверял послов стран “Большой семерки” и Европейского Союза, что Сытник останется на своей должности.