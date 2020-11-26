Кабинет Министров согласовал представление в Верховную Раду законопроекта об изменениях в Закон "О деятельности Национального антикоррупционного бюро", которым предлагается предоставление парламенту полномочий по освобождению главы ведомства.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Во время внеочередного заседания Кабмина 26 ноября было принято решение о подаче в парламент законопроекту о внесении в Закон “О деятельности Национального антикоррупционного бюро”. Эти изменения направлены на то, чтобы согласовать содержание Закона с Конституцией.

“Для нас ключевая позиция — это сохранение независимости НАБУ и одновременно приведения всех положений закона о его деятельности к нормам Конституции Украины”, — отметил Шмыгаль.

По словам премьера, этим законопроектом предлагается:

установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора НАБУ при наличии оснований, изложенных в Законе;

при наличии оснований, изложенных в Законе; установить, что нынешний руководитель НАБУ будет выполнять полномочия до назначения нового руководителя.

По словам главы Министерства юстиции Дениса Малюськи, законопроект призван обеспечить нормальную работу НАБУ после вступления в силу решения КСУ относительно неконституционности отдельных положений Закона о НАБУ.