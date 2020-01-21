Об этом шла речь в эфире шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.
По словам Разумкова, большинство командировок народных депутатов Украины оплачиваются ими самостоятельно и поездка в Давос (Швецария) — не исключение.
“Не едут (за счет государства — ред.). Я как глава Верховной Рады их не отправлял. … От Верховной Рады стараемся отправлять в командировку очень осторожно. Это исключительно НАТО, исключительно ПАСЕ. Все командировки в 99% происходят не за счет государственного бюджета Украины. Так же и посещение Давоса не будет требовать или стоить гражданам нашего государства ни одной гривны”, — заверил Разумков.
На видео с 31 минуты
- Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в международном экономическом форуме в Давосе, который состоится 21-24 января.
- 20 января стало известно, что на экономический форум в Давосе с Президентом Украины Владимиром Зеленским полетят больше 20-ти народных депутатов.