Глава Веховной Рады Дмитрий Разумков уверяет, что поездка более 20 нардепов на Всемирный экономический форум в Швейцарии не будет стоит украинцам "ни одной гривны".

Об этом шла речь в эфире шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

По словам Разумкова, большинство командировок народных депутатов Украины оплачиваются ими самостоятельно и поездка в Давос (Швецария) — не исключение.

“Не едут (за счет государства — ред.). Я как глава Верховной Рады их не отправлял. … От Верховной Рады стараемся отправлять в командировку очень осторожно. Это исключительно НАТО, исключительно ПАСЕ. Все командировки в 99% происходят не за счет государственного бюджета Украины. Так же и посещение Давоса не будет требовать или стоить гражданам нашего государства ни одной гривны”, — заверил Разумков.

На видео с 31 минуты