Об этом рассказывают #Буквы.
Когда: в 22:00 по Киеву.
Где: Мадрид, “Альфредо ди Стефано”.
Где смотреть трансляцию: на телеканале “Футбол 1”.
Главный судья: Данни Маккели (Нидерланды).
Ориентировочные составы на матч “Реал Мадрид” – “Аталанта”:
“Реал Мадрид”: Куртуа – Васкес, Варан, Рамос, Мэнди – Модрич, Вальверде, Кроос – Асенсио, Бензема, Винисиус.
“Аталанта”: Спортьелло – Толо, Ромеро, Джимшити – Мел, Пашалич, где Рон, Госенс – Иличич, Пессина – Сапата.
Травмированы: Карвахаль, Одриосола, Азар – Шутало, Хатебур.
Дисквалифицированы: Каземиро – Фройлер.
- 24 февраля итальянский футбольный клуб “Аталанта” принял мадридский “Реал” в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/21.