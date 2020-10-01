Уровень поддержки пропрезидентской партии "Слуга народа" в преддверии местных выборов, назначенных на 25 октября, продолжает снижаться. Так, сейчас политсилу на выборах в облсоветы готовы поддержать менее 16% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты ІІІ волны опроса Социологической группы “Рейтинг” (25-28 сентября 2020 года).

Социологи представили агрегированный рейтинг партий на местных выборах. Он представляет собой сумму всех результатов политических сил на выборах в областной совет каждой области. Респондент выбирал из списка, который был уникальным для каждого областного совета (в Киеве – городского совета). Совокупно в рейтинг попало 65 различных партий, из которых подавляющее большинство – местные партии, которые баллотируются в один или несколько областных советов.

По сравнению с первой половиной сентября, рейтинг “Слуги народа” снизился на 0,5 процентных пункта (с 16% до 15,5% – среди тех, кто определился и намерен прийти на выборы).

Также снижение рейтинга наблюдается у “Оппозиционной платформы – За життя” (с 11,9% до 11,4%).

При этом немного нарастила рейтинг партия “Европейская Солидарность”: с 11,3% до 11,4%.

Поддержка “Батькивщины” выросла с 8,2% до 8,3%.

Наблюдается рост рейтинга партии “За майбутне” – с 5,8% в первой половине сентября до 6,2% (на конец сентября).

Радикальную партию Олега Ляшко поддерживают 4,9% опрошенных.

За партии “Наш край” и УДАР Виталия Кличко готовы отдать свои голоса по 3,1%, ВО “Свобода” – 3,0%, партию Шария – 2,5%, партию “Сила и честь” – 2,0%, партии “Пропозиция” и “Голос” – по 1,8%, партию “Перемога Пальчевского” – 1,7%.

Суммарный рейтинг других партий, которые участвуют в местных выборах и были включены в список для исследования, – 23,4%.

В ходе опроса 56% респондентов отметили, что обязательно примут участие в местных выборах. Колеблются (50/50) – 20 %, возможно примут участие – еще 8% респондентов.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов.

Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.