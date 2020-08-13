Рейтинг пропрезидентской партии "Слуга народа" продолжает снижаться: в данный момент он составляет 25,5 %.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова совместно с центром SOCIS.

Так, респондентам задали вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы парламентские выборы проходили уже в следующее воскресенье.

В итоге 25,5 % опрошенных высказались в поддержку “Слуги народа” (речь идет о тех, кто определился и пойдет на выборы). Стоит отметить, что согласно опросу Центра Разумкова, обнародованному в июле, рейтинг политсилы составлял 34,1 %. Таким образом уровень поддержки с начала июля снизился на 8,6 %.

Напомним, что на парламентских выборах 2019 года данная политическая сила получила поддержку 43,16 % избирателей (в общегосударственном многомандатном избирательном округе).

За “Европейскую Солидарность” сейчас готовы проголосовать 18,1 % опрошенных. С начала июля уровень поддержки политсилы вырос (тогда ее готовы были поддержать на выборах 15,1% респондентов).

За “Оппозиционную платформу – За життя” сейчас отдали бы голоса 18,3 % респондентов (на начало июля было 19,1 %).

ВО “Батькивщина” поддерживают 10,4 % опрошенных (в июле было 8,4 %).

Также пятипроцентный барьер могла бы преодолеть партия “Сила и честь”, которую готовы поддержать 6,5 % респондентов (в начале июля было 3,7 %).

Партия “Голос”, которая на парламентских выборах 2019 года прошла в Верховную Раду, сейчас набирает только 2,2 %.

Идею проведения досрочных парламентских выборов полностью поддерживают 22 % опрошенных, скорее поддерживают – 20,4 %, совсем не поддерживают – 26 %.

Исследование проводилось в период с 21 по 28 июля 2020 года методом стандартизированного интервью “face-to-face” по месту жительства респондентов. Результаты представляют взрослое население Украины в целом (старше 18 лет) без учета неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей по таким показателям, как возраст, пол, тип поселения (город/село) и разделение страны на области. Всего опрошено 4 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет.