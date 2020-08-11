Apple предоставляет собственной рекламной сети Apple Advertising доступ к данным владельцев устройств, производимых компанией. Доступа к тем же данных не имеют, например, Google и Facebook.

Об этом говорится в статье ученого Джона Котьера для издания Forbes.

Котьер отмечает, что Apple, вероятно, пытается дать своей собственной рекламной сети Apple Advertising преимущество перед конкурентами, предоставив ей данные о клиентах, с которыми другие рекламные сети доступа не имеют.

Так в iOS 14 в Apple Advertising появилась отдельная панель настроек, в которой доступ к данным предоставлен по умолчанию.

Другим рекламодателям и рекламным сетям на iOS необходимо каждый раз спрашивать разрешение на доступ к ним. При этом пользователь видит всплывающее окно с пугающим текстом о том, что приложение хочет следить за ним в других приложениях и на веб-сайтах.

Например, такое сообщение пользователи получают о программе для знакомств Pal About:

“Pal About” хотело бы получить разрешение следить за вами через приложения и веб-сайты, принадлежащие другим компаниям. Ваши данные будут использоваться для показа вам персонализированной рекламы. Разрешить отслеживание / Просить приложение не отслеживать”.

Журналист отметил, что язык сообщений о получении доступа к тем же данных, который использует Apple Advertising, более доброжелательный. Вместо формулировок о “слежке”, которые пугают, доброжелательные слова о “защите конфиденциальности” и “предоставление контроля” пользователю.

По мнению экспертов, такой подход приводит к тому, что менее 20% пользователей предоставляют возможность отслеживания данных сторонним приложениям. Это, как считает Котьер, хорошо для конфиденциальности пользователей, но нечестно по отношению к конкурентам Apple.

“Потенциально хуже то, что Apple сохраняет преимущества, недоступные другим игрокам на рынке, просто потому, что Apple обладает платформой iOS. Всем остальным нужно разрешение на “отслеживание”, но Apple сохраняет доступ к большему количеству данных”, — пишет Котьер.

Автор статьи также обратил внимание на то, что Apple имеет потенциальный доступ к большому массиву данных в любом случае. Это информация о настройке времени, языка, о местоположении пользователей, их истории поиска в App Store, перечень прочитанных статей в Apple News, данные о мобильных операторах и многое другое, что может быть использовано для персонализации рекламы

“Другие рекламные сети не могут получить доступ без запроса и предоставления его пользователем. Это означает, что Google, Facebook, AdColony, Vungle, IronSource или любая другая рекламная сеть имеет в распоряжении меньше данных для ориентирования и оптимизации рекламы, чем Apple”, — пишет специалист.

Остается неясным, является ли эта ситуация временной и заставит Apple свою сеть Apple Advertising действовать по тем же правилам, что и другие рекламодатели и рекламные сети.

В случае, если этого не произойдет, компания получит долгосрочное преимущество над конкурентами, но в будущем это может привести к очередному антимонопольному расследованию.

“Главный вопрос многочисленных антимонопольных расследований в отношении Apple заключается в том, существуют ли равные правила игры между Apple и ее конкурентами. И это реальная угроза для Apple. Ради нескольких миллиардов долларов дохода от Apple Advertising, подвергается риску организация с доходом в триллион долларов. Это не кажется разумной ставкой”, — считает журналист.