Препарат плаквенил, который рекомендуется протоколом Министерства охраны здоровья при лечении от коронавирусной инфекции COVID-19, на самом деле во многих случаях стал причиной серьезных осложнений.

Об этом рассказала главврач Александровской больницы (Киев) Людмила Антоненко в интервью LB.ua.

Врач-инфекционист пояснила, что неэффективность плаквенила не была доказана не только в Украине, но и в мире.

“Мировой опыт показывает, что эти препараты или неэффективны, или дают настолько незначительный эффект, что сложно сказать, что это эффект именно от лечения. Но то, что эти препараты – причина серьезных осложнений. Это однозначно”, – заявила Антоненко.

Конкретно в Александровской больнице плаквенил, согласно протоколу, применяли выборочно, после того, как делали контрольные кардиограммы и ЭКГ.

“Но, повторюсь, мы не увидели эффективности плаквенила”, – отметила она.

Врач-инфекционист добавила, что его использование – это клиническое исследование, так как, по сути, препарат не имеет показаний о применении при коронавирусе.