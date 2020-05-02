Об этом рассказала главврач Александровской больницы (Киев) Людмила Антоненко в интервью LB.ua.
Врач-инфекционист пояснила, что неэффективность плаквенила не была доказана не только в Украине, но и в мире.
“Мировой опыт показывает, что эти препараты или неэффективны, или дают настолько незначительный эффект, что сложно сказать, что это эффект именно от лечения. Но то, что эти препараты – причина серьезных осложнений. Это однозначно”, – заявила Антоненко.
Конкретно в Александровской больнице плаквенил, согласно протоколу, применяли выборочно, после того, как делали контрольные кардиограммы и ЭКГ.
“Но, повторюсь, мы не увидели эффективности плаквенила”, – отметила она.
Врач-инфекционист добавила, что его использование – это клиническое исследование, так как, по сути, препарат не имеет показаний о применении при коронавирусе.
- Как сообщалось ранее, для симптоматического лечения больных с тяжелой и крайне тяжелой формой заболевания COVID-19 Всемирная организация здравоохранения рекомендует препараты “Плаквенил”, “Актэмра” и “Калетра”. Врач-инфекционист и главврач Александровской больницы (Киев) Людмила Антоненко рассказала о побочных действиях этих препаратов.
- Во Франции сообщили, что состояние 43 пациентов, которых лечили гидроксихлорохином от коронавируса COVID-19, значительно ухудшилось. Так, препарат потенциально увеличивает риски, в частности сердечно-сосудистых осложнений, у пациентов с COVID-19.