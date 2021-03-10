Россия вряд ли быстро выполнит решение ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека) в случае их выигрыша Украиной.

Об этом в интервью #Буквам рассказал заместитель министра юстиции – уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

“Мы работаем на историю. Решение ЕСПЧ нужны для того, чтобы доказывать факт оккупации части Украины. Чтобы мы имели юридические подтверждения на опровержение русских сказок о “референдумы” и “добровольное присоединение”. И эти решения, наконец, нужны как основа для дальнейшей государственной политики Украины”, – сказал замминистра.

По его словам, Россия вряд ли выполнит решение ЕСПЧ сразу.

“Но в истории не было случаев, чтобы решение Европейского суда по правам человека игнорировали. Например, в случае с кипрскими делами это затянулось на 30 лет, но недавно Турция начала выполнять решение суда. Так же и Россия будет вынуждена рано или поздно, эти решения выполнить”, – добавил он.

Сейчас в большой палате ЕСПЧ есть два больших украинских дела по Крыму и Донбассу. Это дела, объединенные по нескольким меньших заявлений, которые подавала Украина.

Также есть еще одно дело в отношении украинских моряков (дело связано с событиями 25 ноября 2018, когда россияне таранили, обстреливали и захватили три украинских военных корабля с моряками на борту – ред.).

Недавно Украина подала также заявление против России относительно организации резонансных покушений и убийств на территории Украины и других государств.

В начале этого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Российская Федерация контролировала Автономную республику Крым с 27 февраля 2014 года. Это лишь промежуточное решение, которое ЕСПЧ принял в большой Крымской деле. На вынесение окончательного решения могут уйти годы.