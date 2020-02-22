Об этом сообщает The New York Times.

Источники издания, ознакомленные с вопросом, сообщили, что Россия вмешивается в американские выборы, пытаясь оказать Берни Сандерсу поддержку на праймериз Демократической партии.

В пятницу, 22 февраля, Сандерс публично заявил, что представители разведки проинформировали его о российском вмешательстве. Он осудил такие действия РФ, назвав президента Владимира Путина “самодержавным головорезом”, и призвал Москву вмешиваться выборы в США.

“Давайте будем ясны, русские хотят подорвать американскую демократию, разделив нас, и, в отличие от нынешнего президента, я решительно против их усилий и любой другой иностранной державы, которая хочет вмешаться в наши выборы. Разведка сообщила нам, что Россия вмешивается в эту кампанию прямо сейчас в 2020 году. И то, что я говорю г-ну Путину: “Если я буду избран президентом, поверьте мне, вы не будете вмешиваться в американские выборы”, — сказал Сандерс.