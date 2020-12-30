Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус, отмечая год после того, как Китай сообщил о первых случаях заражения коронавирусом, призвал страны обеспечить доступность вакцин людям, которые находятся в зоне риска не только среди богатых наций.

Об этом в среду, 30 декабря, сообщает Reuters.

Генеральный директор ВОЗ отметил, что система COVAX нуждается в финансировании в размере 4 миллиардов долларов для приобретения вакцин от COVID-19 для распространения в странах с низким и средним уровнем дохода.

“Вакцины дают большую надежду изменить ход пандемии. Но чтобы защитить мир, мы должны обеспечить вакциной всех людей из зоны риска не только в странах, которые могут себе позволить вакцины”, – сказал он.

Он также призвал страны бороться с теориями заговора и нападениями на науку. Глава ВОЗ добавил, что мир может “пройти последние мили этого кризиса вместе, помогая друг другу на пути, от справедливого обмена вакцинами к сочувствию и заботы”.

Напомним, что более 81,84 миллиона человек заразились новым коронавируса во всем мире, а 1 788 443 умерли.