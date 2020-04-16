Рита Уилсон заявила о побочных эффектах из-за приема препарата от COVID-19

Американская актриса, певица и продюсер Рита Уилсон заявила о побочных эффектах из-за приема хлорохина, которым ее лечили от коронавируса COVID-19.

Об этом пишет The Hill.

Отмечается, что у мужа актрисы – Тома Хэнкса были более легкие симптомы. При этом Уилсон лечили хлорохином.

Она рассказала, что не знает, помогли ли лекарства, или лихорадка со временем прошла сама. Уилсон подчеркнула, что препарат вызвал у нее “сильные побочные эффекты”, в частности, тошноту, головокружение и слабость мышц.

“Люди должны быть очень внимательны к этому препарату. Мы действительно не знаем, поможет ли он в этом случае”, – добавила она.