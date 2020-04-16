Рита Уилсон заявила о побочных эффектах из-за приема препарата от COVID-19

Об этом пишет The Hill.
Отмечается, что у мужа актрисы – Тома Хэнкса были более легкие симптомы. При этом Уилсон лечили хлорохином.
Она рассказала, что не знает, помогли ли лекарства, или лихорадка со временем прошла сама. Уилсон подчеркнула, что препарат вызвал у нее “сильные побочные эффекты”, в частности, тошноту, головокружение и слабость мышц.
“Люди должны быть очень внимательны к этому препарату. Мы действительно не знаем, поможет ли он в этом случае”, – добавила она.
- 12 марта сообщалось, что американский актер Том Хэнкс сообщил, что сдал тест на наличие коронавирусной инфекции, который показал позитивный результат.
- 28 марта стало известно, что голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон вылечились от коронавируса и спустя две недели самоизоляции вернулись в США.