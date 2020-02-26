Об этом она написала в Instagram.
“В Украине до сих пор открытый вопрос о введении законопроекта о запрете производства меха. Я призываю всех политиков обратить на это внимание! Но, законопроект – это лишь часть дела. Стоит начать с себя”, – написала исполнительница.
Alyona Alyona призвала отказаться от натурального меха и перейти на искусственный, а натуральную кожу заменить на эко-кожу.
“Это намного стильнее и красивее, чем чье-то убитое тело”, – отметила рэп-исполнительница.
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БЕЗ ШКУРОДЕРЕНЬ ⠀ В Україні ще досі відкрите питання про запровадження законопроекту щодо заборони виробництва хутра. Я закликаю всiх полiтикiв звернути на це увагу! ⠀ Але, законопроект — це лише частина справи. Варто почати з себе. Замініть натуральне хутро на штучне, натуральну шкіру — на еко-шкіру. Це набагато стильніше і красивіше, ніж чиєсь убите тіло🙌🏼 ⠀ Ми маємо пам‘ятати, що великі зміни починаються з нас самих❤️ ⠀ #hutrooff
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