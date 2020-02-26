Рэп-исполнительница Alyona Alyona призвала украинцев отказаться от одежды из натурального меха и кожи.

Об этом она написала в Instagram.

“В Украине до сих пор открытый вопрос о введении законопроекта о запрете производства меха. Я призываю всех политиков обратить на это внимание! Но, законопроект – это лишь часть дела. Стоит начать с себя”, – написала исполнительница.

Alyona Alyona призвала отказаться от натурального меха и перейти на искусственный, а натуральную кожу заменить на эко-кожу.

“Это намного стильнее и красивее, чем чье-то убитое тело”, – отметила рэп-исполнительница.