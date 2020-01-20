Об этом сообщает пресс-служба министерства.

“Для всех нас 20 января – один из самых скорбных дней, ведь в 2015 году героическая 242-дневная оборона Донецкого аэропорта, когда в этот день погибли 49 киборгов, завершалась. Тех, кто погиб, уже не вернешь, но мы будем их помнить и почитать до тех пор, пока есть Украина, то есть, всегда. Мы общаемся с родными и семьями погибших практически ежедневно. К пятой годовщине мы сделали памятный знак, который я хочу передать семьям героев”, – сказал министр обороны.

Уточняется, что памятные знаки изготовлены в форме монет.

“Каждый день мы почитаем память военнослужащих, которые погибли на этой войне. К сожалению, война не заканчивается. Вчера мы потеряли еще одного военнослужащего. Более 10 воинов ушли от нас за прошлый год”, – добавил Загороднюк.

Напомним, что 16 января в Украине – День памяти защитников Донецкого аэропорта (ДАП),которых за стойкость и храбрость пророссийские боевики прозвали “киборгами”.

Украинские воины защищали аэропорт с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года – 242 дня.

За все время обороны Донецкого аэропорта погибли более 100 украинских военных, около 440 получили ранения. Многие из них отмечены государственными наградами, некоторых посмертно.