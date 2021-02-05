Об этом сообщили в пресслужбе министерства иностранных дел России.
“Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и Посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года. Было подчёркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу”, — говорится в сообщении.
Дипломатов объявили persona non grata и предписали в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации.
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