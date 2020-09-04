Правительство Российской Федераций ввело санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, Святослава Вакарчука и еще нескольких десятков народных депутатов Украины.

Соответствующее постановление правительства Российской Федерации от 31 августа опубликовано 4 сентября.

Документом был расширен перечень лиц против которых, согласно указу президента России Владимира Путина, были применены специальные экономические меры “в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации”.

Как известно, соответствующий указ был издан осенью 2018 года. Под санкции попали 322 физических лица и 68 юридических лиц из Украины. Петр Порошенко заявлял, что попадание в этот список в Украине воспринимают как госнаграду. МИД Украины заявлял, что воспринимает их как продолжение агрессии.

В санкционный список попали народные депутаты (и экс-нардепы) от партий “Европейская Солидарность”, “Голос”, “Батькивщина”, “Оппозиционный блок” и депутатской группы “Довира”.

Заметим, что в списке нет ни одного нардепа от пропрезидентской партии “Слуга народа” и депутатской группы “За майбутне”.

Так, санкции были введены в отношении:

Порошенко Петра (пятый президент Украины, нардеп, лидер партии “ЕС”) Вакарчука Святослава (экс-нардеп, бывший лидер партии “Голос”) Бобровской Соломии (“Голос”) Бондарева Контантина (“Батькивщина”) Вельможного Сергея (группа “Довира”) Василенко Леси (“Голос”) Гриб Виктории (“Оппозиционный блок”) Волынец Михаила (“Батькивщина”) Данилова Виталия (“Батькивщина”) Железняк Ярослава (“Голос”) Забродского Михаила (“ЕС”) Зинкевич Яны (“ЕС”) Кабаченко Владимира (“Батькивщина”) Клименко Юлии (“Голос”) Костенко Романа (“Голос”) Кучеренко Алексея (“Батькивщина”) Кубив Степана (“ЕС”) Лабунской Анжелики (“Батькивщина”) Лозинского Романа (“Голос”) Луценко Ирины (“ЕС”, составила мандат) Магеры Сергея (“Оппозиционный блок”) Мусы Магомедова (“Оппозиционный блок”) Макарова Олега (“Голос”) Наливайченко Валентина (“Батькивщина”) Немыря Григория (“Батькивщина”) Николаенко Андрея (“Батькивщина”) Осадчука Андрея (“Голос”) Пузийчука Андрея (“Батькивщина”) Рахманина Сергия (“Голос”) Рудик Киры (“Голос”, председатель партии) Синютки Олега (“ЕС”) Совсун Инны (“Голос”) Стефанишиной Ольги (“Голос”) Сухова Александра (группа “Довира”) Таруты Сергия (“Батькивщина”) Требушкина Руслана (“Оппозиционный блок”) Умеров Рустем (“Голос”) Устиновой Александры (“Голос”) Федыны Софии (“ЕС”) Цабаля Владимира (“Голос”) Цимбалюк Михаила (“Батькивщина”) Чийгоза Ахтема (“ЕС”) Юрчишина Ярослава (“Голос”)

Санкциями предусмотрена блокировка (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории Российской Федерации указанных лиц. Также им запрещено перечислять средства (выводить капитал) за пределы территории Российской Федерации.