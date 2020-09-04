Соответствующее постановление правительства Российской Федерации от 31 августа опубликовано 4 сентября.
Документом был расширен перечень лиц против которых, согласно указу президента России Владимира Путина, были применены специальные экономические меры “в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации”.
Как известно, соответствующий указ был издан осенью 2018 года. Под санкции попали 322 физических лица и 68 юридических лиц из Украины. Петр Порошенко заявлял, что попадание в этот список в Украине воспринимают как госнаграду. МИД Украины заявлял, что воспринимает их как продолжение агрессии.
В санкционный список попали народные депутаты (и экс-нардепы) от партий “Европейская Солидарность”, “Голос”, “Батькивщина”, “Оппозиционный блок” и депутатской группы “Довира”.
Заметим, что в списке нет ни одного нардепа от пропрезидентской партии “Слуга народа” и депутатской группы “За майбутне”.
Так, санкции были введены в отношении:
- Порошенко Петра (пятый президент Украины, нардеп, лидер партии “ЕС”)
- Вакарчука Святослава (экс-нардеп, бывший лидер партии “Голос”)
- Бобровской Соломии (“Голос”)
- Бондарева Контантина (“Батькивщина”)
- Вельможного Сергея (группа “Довира”)
- Василенко Леси (“Голос”)
- Гриб Виктории (“Оппозиционный блок”)
- Волынец Михаила (“Батькивщина”)
- Данилова Виталия (“Батькивщина”)
- Железняк Ярослава (“Голос”)
- Забродского Михаила (“ЕС”)
- Зинкевич Яны (“ЕС”)
- Кабаченко Владимира (“Батькивщина”)
- Клименко Юлии (“Голос”)
- Костенко Романа (“Голос”)
- Кучеренко Алексея (“Батькивщина”)
- Кубив Степана (“ЕС”)
- Лабунской Анжелики (“Батькивщина”)
- Лозинского Романа (“Голос”)
- Луценко Ирины (“ЕС”, составила мандат)
- Магеры Сергея (“Оппозиционный блок”)
- Мусы Магомедова (“Оппозиционный блок”)
- Макарова Олега (“Голос”)
- Наливайченко Валентина (“Батькивщина”)
- Немыря Григория (“Батькивщина”)
- Николаенко Андрея (“Батькивщина”)
- Осадчука Андрея (“Голос”)
- Пузийчука Андрея (“Батькивщина”)
- Рахманина Сергия (“Голос”)
- Рудик Киры (“Голос”, председатель партии)
- Синютки Олега (“ЕС”)
- Совсун Инны (“Голос”)
- Стефанишиной Ольги (“Голос”)
- Сухова Александра (группа “Довира”)
- Таруты Сергия (“Батькивщина”)
- Требушкина Руслана (“Оппозиционный блок”)
- Умеров Рустем (“Голос”)
- Устиновой Александры (“Голос”)
- Федыны Софии (“ЕС”)
- Цабаля Владимира (“Голос”)
- Цимбалюк Михаила (“Батькивщина”)
- Чийгоза Ахтема (“ЕС”)
- Юрчишина Ярослава (“Голос”)
Санкциями предусмотрена блокировка (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории Российской Федерации указанных лиц. Также им запрещено перечислять средства (выводить капитал) за пределы территории Российской Федерации.
- Ранее сообщалось, что Украина продлила санкции в отношении популярных российских сайтой и соцсетей, как “Вконтакте” и “Яндекс”.
- В мае Украина ввела санкции против музеев, университетов и научных учреждений расположенных в Российской Федерации и незаконно аннексированном Крыму.