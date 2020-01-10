Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.
“Эту ноту, как и другие такие обращения, которые поступают к нам, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста”, – говорится в сообщении.
Напомним, что министерство иностранных дел Украины направило российской стороне ноту протеста в связи с очередным визитом президента РФ Владимира Путина на незаконно аннексированный полуостров.
- 8 января, президент России Владимир Путин находился с официальным визитом в Стамбуле.
- Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что Турция поднимет перед Россией вопрос деоккупации украинских территорий.