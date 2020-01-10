Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.

“Эту ноту, как и другие такие обращения, которые поступают к нам, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста”, – говорится в сообщении.

Напомним, что министерство иностранных дел Украины направило российской стороне ноту протеста в связи с очередным визитом президента РФ Владимира Путина на незаконно аннексированный полуостров.