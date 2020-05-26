Об этом сообщает пресс-служба Африканского командования Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки.

Предполагается, что российские боевые самолеты прибыли в Ливию через Сирию, где были перекрашены для маскировки “происхождения”.

По мнению американских военных в Ливии, Россия намерена поддерживать с воздуха своих наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара. Вероятнее всего авиацию будет использовать российская ЧВК “Вагнера”.

“Россия явно пытается склонить чашу весов в свою пользу в Ливии. Я видел, как они делают это в Сирии, и сейчас они так же расширяют свое присутствие в Африке, используя для этого наемные группировки, такие как “ЧВК Вагнера”, – заявил командующий американскими войсками в Африке Стивен Таунсенд.