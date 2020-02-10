Об этом Денисова сообщает на своей странице в Facebook.
По ее словам, Олегу Приходько, незаконно удерживающемуся в крымском СИЗО, не дают возможности встретиться со священником и родственниками, а это нарушает пункты минимальных правил обращения с заключенными, которые одобрены Организацией Объединенных Наций.
В свою очередь крымских татар Инвера Бекирова, Арсена Джеппарова, Наримана Мемедеминова, Рефата Алимова, Энвера Сейтосманова и Узеира Абдуллаева удерживают в СИЗО Ростовской области в помещениях с нарушением санитарно-гигиенических норм, температурного режима, освещения и без вентиляции.
Кроме того, украинцы не обеспечены нормальным питанием, одеждой и постельными принадлежностями.
“Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием восстановить права граждан Украины, в частности обеспечить медицинское обследование и квалифицированное лечение, предоставить надлежащие условия содержания, соответствующие международным стандартам, а также способствовать допуску к гражданину Украины Олегу Приходько священника и родственников согласно с его заявлением”, – написала Денисова.
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