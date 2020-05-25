18 мая на российском канале СТС стартовал показ украинского комедийного сериала "Родственнички", производства студии "95 Квартал". Этот сериал показывали в Украине в 2016 году.

Об этом рассказывают #Буквы.

Режиссером сериала стал Андрей Яковлев, который работал над “Сватами”, “Папиком”, “Слугой народа”.

ООО “СТС Медиа”, как указано в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц), на 100 % принадлежит АО “Медиа Инвестиции”. Оно было зарегистрировано в ноябре 2019 года, его единственным акционером указано АО “Клиенты Стратегия Результат”. А эта компания принадлежит, по данным ЕГРЮЛ на 2002 год, Tampleton Investment Holdings (Cyprus) и является аффилированной с ПАО “Банк ВТБ”.

Ранее 75% ООО “СТС Медиа” принадлежали бизнесмену Ивану Таврину. Остальные 25 % через американскую Mediasreris Inc. — кипрскому офшору Telcrest Investmets Ltd, бенефициарами которой, по данным на 2017 год, были структуры, связанные с Алексеем Мордашовым.

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Стоит отметить, что Алексей Мордашов владеет российской компанией “Силовые машины”, которая в 2018 году попала под санкции США. Кроме того, “Силовые машины” в сотрудничестве с Siemens производили газовые турбины для аннексированного Крыма, куда их потом поставляла “Технопромэкспорт”, дочерняя структура “Ростеха”.

Но в марте 2020 года “Силовые машины” решили выйти из СП с Siemens.

Стоит отметить, что канал СТС входит в состав медиахолдинга “Национальная медиа группа”, руководителем которой является Алина Кабаева.