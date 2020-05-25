Об этом рассказывают #Буквы.
Режиссером сериала стал Андрей Яковлев, который работал над “Сватами”, “Папиком”, “Слугой народа”.
ООО “СТС Медиа”, как указано в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц), на 100 % принадлежит АО “Медиа Инвестиции”. Оно было зарегистрировано в ноябре 2019 года, его единственным акционером указано АО “Клиенты Стратегия Результат”. А эта компания принадлежит, по данным ЕГРЮЛ на 2002 год, Tampleton Investment Holdings (Cyprus) и является аффилированной с ПАО “Банк ВТБ”.
Ранее 75% ООО “СТС Медиа” принадлежали бизнесмену Ивану Таврину. Остальные 25 % через американскую Mediasreris Inc. — кипрскому офшору Telcrest Investmets Ltd, бенефициарами которой, по данным на 2017 год, были структуры, связанные с Алексеем Мордашовым.
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Стоит отметить, что Алексей Мордашов владеет российской компанией “Силовые машины”, которая в 2018 году попала под санкции США. Кроме того, “Силовые машины” в сотрудничестве с Siemens производили газовые турбины для аннексированного Крыма, куда их потом поставляла “Технопромэкспорт”, дочерняя структура “Ростеха”.
Но в марте 2020 года “Силовые машины” решили выйти из СП с Siemens.
Стоит отметить, что канал СТС входит в состав медиахолдинга “Национальная медиа группа”, руководителем которой является Алина Кабаева.
- Ранее журналисты программы “Схемы” обнародовали расследование, в котором указали что Владимир Зеленский владеет кинобизнесом в России и продолжает снимать там фильмы. По данным “Схем”, несколько фильмов Зеленского вышли в прокат и в 2015-м, и в 2016-м годах (уже после начала агрессии РФ против Украины). Речь, в частности, идет о лентах: “Между нами девочками” (2015), “Петля Нестерова” (2015), “8 лучших свиданий” (2016)”. Кроме того, кипрская компания Green Family LTD снимает и планирует выпустить в 2019 году в РФ триллер “Вниз”, который также финансируется из госбюджета России.
- Ранее сообщалось, что представитель кандидата в президенты Владимира Зеленского помог российскому актеру Федору Добронравову в суде отменить запрет на въезд на территорию Украины.