Об этом сообщает The New York Times.

Вы не одни, если чувствуете, что 2020 год, возможно, самый драматичный и памятный год в нашей жизни. Он кажется хаотичным и беспорядочным, как гигантское пятно. Состояние сна или, возможно, кошмар.

В этом заключается парадокс 2020 года или один из них: в такой знаменательный год иногда может казаться, что ничего и не произошло вовсе.

Это не совсем иллюзия. Психологи говорят, что без обычных рабочих дел – отмечания праздников, отпусков далеко от дома или случайных обедов, которые обычно и разделяют наш календарь – мозгу труднее обрабатывать и каталогизировать воспоминания, а стресс самого года может изменить то, как мы переживаем время.

Вы можете точно вспомнить, в каком месяце умер Коби Брайант? Неужели в этом году принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи? Разве было что-то в повестке про шершней-убийц, или это был 2018 год?

Неужели мы не можем вспомнить этот ужасный год? Или просто не хотим?

Все время одно и то же

Для некоторых, кто выздоровел от COVID-19, есть медицинское объяснение ощущения психической затуманенности: неясность мышления, затяжная комбинация симптомов, похожих на деменцию, включая потерю памяти, спутанность сознания и трудности с фокусировкой.

А что насчет всех остальных? Для многих этот год был удивительно странным сочетанием кризиса – пережитого лично или увиденного в новостях – и скуки. И для многих из нас жизнь в эпоху изоляции состоит в поиске новых способов избежать изоляции, при этом не слишком упиваясь трагедией, о которой сообщают заголовки.

Согласно недавнему отчету JAMA Network Open, потребление алкоголя выросло на 14 процентов (и на 17 процентов среди женщин) по сравнению с прошлым годом. Также сообщается, что производители вейпов и картриджей с каннабисом наблюдают бум продаж в штатах, где марихуана является законной.

Однако, вероятно, смысл спутанной хронологии не только в наших головах.

Психологи говорят, что абсолютная монотонность способна искажать время и путать наши воспоминания из-за карантина и изоляции, лишающих нас “пограничных событий”, которые обычно разделяют дни, как главы в книге.

“Без перерывов в повторяющейся рутине разуму трудно различать воспоминания, которые психологи называют разделением нашего времени”, – сказала Люси Чик, психолог и преподаватель Кембриджского университета, изучающая влияние пандемии на память.

Слишком много вещей, о которых нужно думать

Если одна важная проблем в том, что в нашей жизни происходит слишком мало событий, то другая, похоже, в том, что их в то же время и слишком много.

В этом году примечательно то, что он отмечен не одним большим кризисом, а огромным их количеством: вирус-убийца, политический хаос, экологическая катастрофа, расовая борьба. Этот список можно продолжить.

“Это каскадная серия событий, которые, кажется, просто не прекращаются”, – отметила Элисон Холман, профессор по медицинскому уходу и психологии Калифорнийского университета в Ирвине, которая изучает психологические последствия общих кризисов, включая текущую пандемию.

Бесконечное ощущение кризиса – это продолжающийся хронический источник стресса, который может привести к краху обнадеживающего ощущения, что наша жизнь движется упорядоченно: прошлое, настоящее, будущее. Это ощущение является ключом к психической стабильности.

Вместо этого многие из нас чувствуют себя застрявшими в отвратительном настоящем, не имея особого представления о будущем.

Слишком много времени в собственной комнате

Мы делаем меньше, мы беспокоимся больше. И слишком часто мы меньше делаем и больше беспокоимся в одиночестве, отрезанные от друзей, семьи и коллег.

“Сама изоляция также может искажать форму дней, недель и месяцев”, – говорит Крейг У. Хейни, профессор психологии Калифорнийского университета в Санта-Крузе.

Хейни изучает последствия изоляции на одном из самых радикальных ее примеров: заключенных в одиночных камерах.

“Это не означает, что такие лишения в какой-то мере сопоставимы с лишениями, с которыми многие из нас сталкиваются сейчас. Вовсе нет. Но даже люди, находящиеся в одиночном заключении, скажут вам, что суть этого опыта – это то, что мы все переживаем сейчас – лишение нормального социального контакта. И люди действительно зависят друг от друга – благодаря другим мы структурируем свою жизнь и узнаем, кто мы есть”, – сказал доктор Хейни.

Почему мы не развиваемся вне времени?

“Говорите ли вы о разрушительном испанском гриппе 1918 года или текущем кризисе – пандемия портит наше ощущение времени”, – сказала Лаура Спинни, автор книги 2017 года “Бледный всадник: испанский грипп 1918 года и как он Изменил мир”.

Тогда, как и сейчас, умственное истощение от неумолимого однообразия может заставить некоторых людей вообразить, что пандемия закончилась.

“Мы все устали носить маски и чувствовать, как рушится наша жизнь. Это один из подходов к борьбе с пандемией, когда время, по-видимому, не имеет значения. Другой подход – просто смириться с этим”, – сказала Спинни.

Неудивительно, что некоторые люди пытаются искусственно структурировать свои дни, чтобы закрепить себя в реальности.

Мэтт Бючеле, безработный комик из Нью-Йорка, который собирал лайки в Instagram своими комическими риффами о жизни в эпоху пандемии, ведет дневник, чтобы напоминать себе, что еще один день закончился. И это не к лучшему или худшему, считает комик, – просто завтра начнется еще один день. Или, возможно, нам просто нужно помнить, что время – это социальный конструкт.