Министерства иностранных дел Румынии и Польши отреагировали на запуск Россией железнодорожного сообщения с незаконно аннексированным Крымом.

Соответствующие заявления опубликованы пресс-службами МИД Румынии и Польши.

Так в МИД Румынии подчеркнули, что строительство и запуск маршрута — еще одно нарушение международного права со стороны РФ.

“Строительство железнодорожного маршрута из материковой России в Крым по Керченскому мосту подтверждает продолжающееся нарушение Россией международного права. Румыния вновь заявляет о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Крым — это Украина”, — отметили в ведомстве.

В свою очередь в МИД Польши подчеркнули, что действия России только подтверждают адекватность санкций Европейского союза против нее.

“Москва вновь подтверждает адекватность твердой реакции ЕС, в том числе наложенных санкций. Польша не признает незаконную аннексию Крыма”, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в феврале 2019 года российская сторона заявила о том, что планирует в сентябре открыть продажу на первый пассажирский поезд, который проследует через Крымский мост 8 декабря. В ноябре в Крыму начали продавать билеты на поезда по Керченскому мосту в Россию.