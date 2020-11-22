Об этом сообщает avianews.
“Пассажиры могут бронировать авиабилеты на Рождество, Пасху или лето с уверенностью, зная, что если им нужно будет перенести поездку, они это смогут сделать с нулевым сбором за смену”, – говорится в сообщении.
Согласно обнародованным правилам, новый рейс можно выбрать на даты до 30 сентября 2021 включительно. При этом запрос на изменение вылета необходимо подать не менее чем за 7 дней до первоначальной даты перелета.
В авиакомпании добавили, что временная отмена штрафа за изменение даты вылета не освобождает пассажира от необходимости доплаты разницы тарифов в случае, когда новый билет стоит дороже старого.
- Напомним, в сентябре Ryanair отменила почти все рейсы в Украину и из страны.
- Венгерская авиакомпания Wizz Air приняла решение отменить более 20 рейсов из разных городов Украины в ноябре. Некоторые рейсы перенесли на декабрь.