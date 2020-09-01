Крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе Ryanair отменила почти все рейсы в Украину и из страны во второй половине сентября.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиакомпании.

Так, в системе бронирования с 15 по 29 сентября невозможно забронировать рейсы в Венгрию, Италию, Германию, Польшу и Литву.

При этом, из Киева запланированы два рейса в Пафос (Кипр) 20 и 27 сентября, несколько рейсов в Испанию (Барселона, Валенсия, Мадрид), а также в Лондон и Манчестер.

Из других украинских городов, куда летает Ryanair (Львов, Харьков, Одесса и Херсон) рейсов во второй половине сентября вообще нет.

Напомним, что ранее сообщалось, что с 28 августа по 28 сентября иностранные граждане не имеют права на въезд в Украину. Но существует перечень исключений.