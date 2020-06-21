Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в Telegram.
Уточняется, что уже сегодня, 21 июня, в Киев прибыл авиарейс Ryanair из Мадрида.
По состоянию на данный момент компания возобновила авиарейсы из Украины по трем направлениям.
“Сегодня, впервые после ослабление карантина, в аэропорт “Борисполь” прилетел самолет из Мадрида. Вечером в Киев запланирован еще один рейс Ryanair из Барселоны. Мадрид, Барселона и Берлин – это пока единственные направления в Киев, которые есть в расписании лоукоста Ryanair на июнь. С 1 июля авиакомпания возобновит более 20 маршрутов из Украины”, – сказано в сообщении.
Напомним, 15 июня Украина открыла все международные воздушные пункты пропуска.
- Ночью 17 июня аэропорт “Киев” им. Сикорского (Жуляны) возобновил обслуживание международных регулярных рейсов.
- Ранее Международный аэропорт “Киев” (“Жуляны”) им. И. Сикорского обратился за помощью к президенту, премьер-министру, министру инфраструктуры и мэру Киева. В письме отмечалось, что в случае отсутствия поддержки аэропорт прекратит свою деятельность и обанкротится.