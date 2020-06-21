Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в Telegram.

Уточняется, что уже сегодня, 21 июня, в Киев прибыл авиарейс Ryanair из Мадрида.

По состоянию на данный момент компания возобновила авиарейсы из Украины по трем направлениям.

“Сегодня, впервые после ослабление карантина, в аэропорт “Борисполь” прилетел самолет из Мадрида. Вечером в Киев запланирован еще один рейс Ryanair из Барселоны. Мадрид, Барселона и Берлин – это пока единственные направления в Киев, которые есть в расписании лоукоста Ryanair на июнь. С 1 июля авиакомпания возобновит более 20 маршрутов из Украины”, – сказано в сообщении.

Напомним, 15 июня Украина открыла все международные воздушные пункты пропуска.