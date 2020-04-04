Закон "Об обороте земли" – это один из шести законопроектов земельной реформы. Теперь нардепам предстоит рассмотреть еще пять.

Об этом заявил глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в эфире программы “Свобода слова”.

Арахамия утверждает, что финальная версия закона существенно отличается от первоначальной, либеральной. На данный момент, по его словам, все “умные фермеры” финальную версию закона поддержали.

“Мы изначально предупреждали, что рынок земли – это шесть законов. А это был только первый закон. Там и закон об объединении геокадастровых данных для того, чтобы убрать эти схемы. Это когда один и тот же участок, который находился на пограничной территории в одном селе оформлен как один акт, в другом тот же участок как другой акт. Чтобы разобраться с этими вещами есть другие законопроекты, которые нужно принять”, – заявил Арахамия.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/t_tPECkV1IY" width="727" height="409" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

На видео с 2 часов 20 минут

Арахамия отметил, что в процессе открытия рынка земли не будут ущемлены права украинцев, которые еще не получили землю.

“Но при этом, никто не собирается ущемлять конституционные права украинцев, которые уже владеют землей”, – добавил он.