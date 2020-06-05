Covid-19 Украина

обновлено 05.06.2020 в 08:03

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С сегодняшнего дня в Украине очередное ослабление карантина: что разрешено

С сегодняшнего дня, 5 июня, Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина.

Пятница, 5 июня 2020, 08:56

Фото: УНИАН

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 3 июня 2020 № 435.

Так, согласно документу с 5 июня разрешается:

  • принятие и отправление воздушных судов, выполняющих внутренние пассажирские перевозки авиационным транспортом;
  • работа предприятий общественного питания, в частности приема посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;
  • лицам, достигшим 60-летнего возраста можно не соблюдать условия самоизоляции;
  • проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе при условии контроля религиозной организацией соблюдения физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра и в помещении при условии пребывания не более одного человека на 5 квадратных метров площади здания;
  • проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

Кроме того, возобновляется авиационное сообщение:

  • с 5 июня – внутреннее авиасообщение;
  • с 15 июня – международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

Также разрешается осуществление перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).

В случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мероприятий в течение трех дней подряд, региональная комиссия ТЭБ и ЧС обязана собраться вне очереди и отменить ослабление некоторых карантинных ограничений.

  • В Украине с 25 мая заработало метро, а с 1 июня возобновились железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.
Теги: Коронавирус, Украина, карантин

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