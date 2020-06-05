С сегодняшнего дня в Украине очередное ослабление карантина: что разрешено

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 3 июня 2020 № 435.
Так, согласно документу с 5 июня разрешается:
- принятие и отправление воздушных судов, выполняющих внутренние пассажирские перевозки авиационным транспортом;
- работа предприятий общественного питания, в частности приема посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;
- лицам, достигшим 60-летнего возраста можно не соблюдать условия самоизоляции;
- проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе при условии контроля религиозной организацией соблюдения физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра и в помещении при условии пребывания не более одного человека на 5 квадратных метров площади здания;
- проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.
Кроме того, возобновляется авиационное сообщение:
- с 5 июня – внутреннее авиасообщение;
- с 15 июня – международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.
Также разрешается осуществление перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).
В случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мероприятий в течение трех дней подряд, региональная комиссия ТЭБ и ЧС обязана собраться вне очереди и отменить ослабление некоторых карантинных ограничений.
- В Украине с 25 мая заработало метро, а с 1 июня возобновились железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.