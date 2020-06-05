С сегодняшнего дня в Украине очередное ослабление карантина: что разрешено

С сегодняшнего дня, 5 июня, Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 3 июня 2020 № 435.

Так, согласно документу с 5 июня разрешается:

принятие и отправление воздушных судов, выполняющих внутренние пассажирские перевозки авиационным транспортом;

работа предприятий общественного питания, в частности приема посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;

лицам, достигшим 60-летнего возраста можно не соблюдать условия самоизоляции;

проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе при условии контроля религиозной организацией соблюдения физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра и в помещении при условии пребывания не более одного человека на 5 квадратных метров площади здания;

проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

Кроме того, возобновляется авиационное сообщение:

с 5 июня – внутреннее авиасообщение;

с 15 июня – международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

Также разрешается осуществление перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).

В случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мероприятий в течение трех дней подряд, региональная комиссия ТЭБ и ЧС обязана собраться вне очереди и отменить ослабление некоторых карантинных ограничений.