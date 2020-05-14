Соответствующая анкета появилась на его странице в Facebook.
“Вас приветствует команда Национального Совета Реформ Украины! Если Вы хотите присоединиться к нашей дружной, активной и сильной команде реформаторов, пожалуйста, заполните эту форму”, – написал Саакашвили.
Заполнить анкету можно до 23:00 18 мая, поскольку уже с 19 мая начнутся собеседования с потенциальными кандидатами на должности.
Обязательными требованиями к кандидатам указаны:
- знание английского языка на уровне выше среднего или свободное владение;
- опыт работы по специальности от 5-ти лет;
- наличие рекомендации с предыдущего места работы;
- запись короткого видео в этой форме.
В анкете сказано, что предлагается интересная работа с рыночным уровнем заработной платы, современным офисом в центре Киева и возможностью быстрого профессионального роста.
- 7 мая Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ. Также этим указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем Михеила Саакашвили.
- Александр Ольшанский, назначенный заместителем главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили, рассказал о программе деятельности органа.