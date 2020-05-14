Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили набирает себе "команду реформаторов" через объявление в Facebook.

Соответствующая анкета появилась на его странице в Facebook.

“Вас приветствует команда Национального Совета Реформ Украины! Если Вы хотите присоединиться к нашей дружной, активной и сильной команде реформаторов, пожалуйста, заполните эту форму”, – написал Саакашвили.

Заполнить анкету можно до 23:00 18 мая, поскольку уже с 19 мая начнутся собеседования с потенциальными кандидатами на должности.

Обязательными требованиями к кандидатам указаны:

знание английского языка на уровне выше среднего или свободное владение;

опыт работы по специальности от 5-ти лет;

наличие рекомендации с предыдущего места работы;

запись короткого видео в этой форме.

В анкете сказано, что предлагается интересная работа с рыночным уровнем заработной платы, современным офисом в центре Киева и возможностью быстрого профессионального роста.