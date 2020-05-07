Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.
В соответствии с указом № 169/2020 “Вопросы Национального совета реформы и Исполнительного комитета реформ”, подписанным Президентом 7 мая, Михеил Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ.
“Искренне поздравляю Михеила Николозович с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны”, — сказал Зеленский, комментируя это решение.
Также этим указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.
Напомним, о том, что власти хотят назначить бывшего президента Грузии вице-премьером по реформам в Правительстве Дениса Шмыгаля, стало известно 22 апреля.
Саакашвили утверждал, что президент Владимир Зеленский предложил ему стать переговорщиком с Международным валютным фондом (МВФ).
Саакашвили также рассчитывал, что уже 30 апреля Верховная Рада проголосует за его назначение вице-премьер-министром Украины, но этого не произошло.
- Давид Арахамия ранее сообщал, что фракции “Слуги народа” не хватит голосов, чтобы утвердить назначение Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины. А глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не уверен, поддержит ли он назначение Саакашвили в Правительство.
- Впоследствии стало известно, что в Офисе президента придумали новый формат сотрудничества с Михеилом Саакашвили.
- После появления информации о возможном назначении Михеила Саакашвили в Правительство, #Буквы собрали информацию, чем он известен.