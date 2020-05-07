Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.

В соответствии с указом № 169/2020 “Вопросы Национального совета реформы и Исполнительного комитета реформ”, подписанным Президентом 7 мая, Михеил Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ.

“Искренне поздравляю Михеила Николозович с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны”, — сказал Зеленский, комментируя это решение.

Также этим указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.

Напомним, о том, что власти хотят назначить бывшего президента Грузии вице-премьером по реформам в Правительстве Дениса Шмыгаля, стало известно 22 апреля.