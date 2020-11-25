Соответствующий пост Гармаш опубликовал в Facebook.

Как сообщалось ранее, сегодня, 25 ноября, в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

По ее итогам в пресс-службе делегации не информировали о каких-либо сдвигах в обсуждении ключевых вопросов, которыми занимается ТКГ. Было сообщено только об инициативе провести внеочередное заседание, а также о двух требованиях украинской стороны: новая встреча “нормандской четверки” должна состояться до конца года, к тому же времени Россия должна четко определить свою позицию касательно выполнения договоренностей.

При этом, по словам Гармаша, атмосфера на встрече была крайне напряженной.

“Сегодня была самая жесткая ТКГ на моей памяти. Они достали даже всетерпеливого, дипломатичного Кравчука!”, — написал он.

В центре обсуждения, отмечает член ТКГ, был “План совместных шагов” для группы. Как известно, ранее украинская сторона представила свой план, Представители российской делегации в Трехсторонней контактной группе отбросили этот план и поддержали предложенный боевиками.

Украинская сторона решительно выступила за то, что Россия официально подтвердила такую позицию, чего сделано не было.

“Сегодня на ТКГ на очередную просьбу Кравчука к РФ официально представить в ТКГ план действий от российской делегации, или подать план ОРДЛО от имени Российской делегации, Грызлов заявил, что если бы такой план и появился, то это было бы вмешательством России во внутренние дела Украины, на что Россия, конечно же, пойти не может… Отсмеялись? Можно продолжать?”, — рассказал Гармаш.

Член делегации отметил, что Москва не хочет брать на себя ответственность за достигнутые договоренности и продолжает играть в посредника, а не участника переговоров. “Дорожные карты”, представленные ОРДЛО, по его словам, не на мирное урегулирование, а просто на предоставление субъектности ЛДНР и понижение роли “нормандской четверки”.

Гармаш подчеркнул, что Украина не может принять план мер, подготовленный приглашенными Россией членами ОРДЛО, поскольку они не являются членом ТКГ и, согласно Минским договоренностям, должна выполнять функции консультантов. Кроме того, должна быть сторона, ответственная за выполнение предложенного плана.

“Все решения, наработанные в ТКГ, будет имплементировать или не имплементировать Верховная Рада Украина. А как она может имплементировать план по урегулированию конфликта, если вторая сторона конфликта (финансирующая и контролирующая его) не хочет подавать его от своего имени как член ТКГ и участник переговоров, а просовывает от нечлена, который не субъект и не несет никакой ответственности за невыполнение принятых решений? Более того, эти нечлены заинтересованы в том, чтоб конфликт не заканчивался, потому что пока он идет, – они “министры” и “полпреды”, а кем они будут в случае его окончания – мелкими клерками в России?”, — добавил Гармаш.