Samsung разрабатывает собственный процессор для компьютеров

Компания Samsung решила вслед за Apple отказаться от закупки процессоров для своих продуктов. Поэтому специалисты разрабатывают собственные процессоры, которые будут предназначены для ноутбуков и компьютеров.

Об этом сообщает издание Wccftech.

Пока детали будущей разработки держат в секрете, но известно, что процессор от Samsung будет базироваться на чипе Exynos 2100. Такой чип лежит в основе флагманских смартфонов линейки Galaxy S21.

По данным издания, особенностью процессоров Samsung может стать то, что за графическую подсистему будет отвечать компания AMD, которая зарекомендовала себя одной из лучших в области разработки видеокарт для компьютеров и ноутбуков.

Презентация видеокарты от Samsung может произойти в 4 квартале 2021 года. Если это произойдет, то южнокорейский технологический гигант расторгнет контракты с компаниями, которые ранее поставляли ему свои процессоры.

Компания Microsoft разрабатывает собственные чипы на базе ARM для серверов и устройств линейки Surface. Процессоры будут использоваться в серверах для облачных сервисов Microsoft Azure и будут основаны на базе ARM.