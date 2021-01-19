Samsung разрабатывает собственный процессор для компьютеров

Об этом сообщает издание Wccftech.
Пока детали будущей разработки держат в секрете, но известно, что процессор от Samsung будет базироваться на чипе Exynos 2100. Такой чип лежит в основе флагманских смартфонов линейки Galaxy S21.
По данным издания, особенностью процессоров Samsung может стать то, что за графическую подсистему будет отвечать компания AMD, которая зарекомендовала себя одной из лучших в области разработки видеокарт для компьютеров и ноутбуков.
Презентация видеокарты от Samsung может произойти в 4 квартале 2021 года. Если это произойдет, то южнокорейский технологический гигант расторгнет контракты с компаниями, которые ранее поставляли ему свои процессоры.
- Компания Microsoft разрабатывает собственные чипы на базе ARM для серверов и устройств линейки Surface. Процессоры будут использоваться в серверах для облачных сервисов Microsoft Azure и будут основаны на базе ARM.
- Корпорация Microsoft выпустила новые версии своих программ Office, которые работают с чипом M1 от Apple.