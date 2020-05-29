Об этом он заявил в эфире телеканала “Прямой”.
Ляшко отметил, что вторая волна эпидемии коронавируса может пойти по сценарию гриппа или гриппоподобных заболеваний, потому следует готовиться к ней уже сейчас.
Он сделал акцент на том, что стратегия будет направлена на то, чтобы избежать введения тотального карантина снова.
“Мы должны готовить систему охраны здоровья к этому, чтобы не вводить тотальный карантин. Когда мы впервые заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляем его… Этот опыт оценят эксперты, и мы будет предлагать совершенно иную стратегию борьбы, когда будет вторая война”, – сказал представитель МОЗ.
Ляшко также отметил, что сейчас следует быть внимательными, чтобы избежать возможного наслоения разных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали в одно время.
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что нулевая статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 ожидается менее, чем через месяц.
- По состоянию на утро 28 мая в Украине зафиксировано 22 тысячи 382 случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них 477 случаев заболевания – за последние сутки.