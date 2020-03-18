Об этом сообщается на официальной странице G20.
“Саудовская Аравия связывается со странами G20 для созыва на онлайн-саммит лидеров G20 на следующей неделе из-за коронавируса в мире и его влияния на экономику”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры стран G20 будут координировать свою политику для защиты людей и глобальной экономики.
Ожидается, что саммит состоится на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что коронавирус диагностировали во всех странах Европы.
- Также случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех американских штатах.