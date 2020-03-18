Саудовская Аравия созывает лидеров стран G20 на онлайн-саммит в связи с ситуацией, сложившейся в результате распространения коронавируса в мире.

Об этом сообщается на официальной странице G20.

“Саудовская Аравия связывается со странами G20 для созыва на онлайн-саммит лидеров G20 на следующей неделе из-за коронавируса в мире и его влияния на экономику”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры стран G20 будут координировать свою политику для защиты людей и глобальной экономики.

Ожидается, что саммит состоится на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что коронавирус диагностировали во всех странах Европы.