Об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

На данный момент в США 6420 случаев заражения коронавирусом, 108 человек погибли, еще 17 – вылечились. Вчера сообщалось о 85 умерших от коронавируса.

Таким образом, коронавирус обнаружили во всех 50 штатах США, а также в округе Колумбия.

Губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис сообщил, что вирус выявили в районе Восточного Панхандла на границе со штатом Мэриленд.

LIVE: Gov. Justice addresses West Virginia on COVID-19 response. For more information about #COVID19, call the State’s toll-free hotline at 1-800-877-4304 or visit https://t.co/Ad33fbC98s. #WV #WVGov https://t.co/sBNvmj8Qaz

— Governor Jim Justice (@WVGovernor) March 17, 2020