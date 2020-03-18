Об этом заявил премьер-министр страны Душко Маркович, передает информагентство MINA

Кронавирус Covid-19 нашли у двух женщин. Одной из них 72 года, а второй – 47.

Обе ранее находились в районах, пораженных коронавирусом.

Теперь их поместили в специальное отделение Клинического центра. Сейчас состояние пациенток стабильное.

“Мы готовились к этому сценарию в течение нескольких недель в соответствии с рекомендациями ВОЗ”, – добавил Маркович.

Ранее сообщалось, что 16 марта в Киеве зафиксировали еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу. Во вторник, 17 марта, стало известно о еще 7 заболевших. Количество пациентов в COVID-19 возросло до 14.