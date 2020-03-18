Об этом заявил премьер-министр страны Душко Маркович, передает информагентство MINA
Кронавирус Covid-19 нашли у двух женщин. Одной из них 72 года, а второй – 47.
Обе ранее находились в районах, пораженных коронавирусом.
Теперь их поместили в специальное отделение Клинического центра. Сейчас состояние пациенток стабильное.
“Мы готовились к этому сценарию в течение нескольких недель в соответствии с рекомендациями ВОЗ”, – добавил Маркович.
Ранее сообщалось, что 16 марта в Киеве зафиксировали еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу. Во вторник, 17 марта, стало известно о еще 7 заболевших. Количество пациентов в COVID-19 возросло до 14.
- Правительство приняло решение остановить работу метро во всех городах, а также остановить перевозки между областями и городами Украины.
- Кабинет Министров Украины принял решение запретить с 17 марта на всей территории страны любые массовые мероприятия с участием более 10 человек.