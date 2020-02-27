Саудовская Аравия временно ввела ограничения на въезд паломников, которые хотят посетить святые места в Мекке и Медине.

Такое решение связано с распространением в мире коронавируса COVID-19, сообщает агентство Reuters.

Так, страна приостановила въезд иностранцев, желающих совершить малое паломничество (умру) к священным для мусульман местам в Мекке и Медине.

Также временно запрещен въезд в королевство туристов из стран, где уже зафиксированы вспышки коронавируса (и где есть опасность его распространения).

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии в заявлении отметило, что такие меры являются временными, но не указало сроков их истечения. Также не конкретизирован список стран, граждан которых затронут ограничения (в министерстве указали, что органы здравоохранения королевства “определят, где вспышка представляет опасность”).

Пока не ясно, повлияет ли это на хадж – массовое паломничество в Мекку, которое должно состояться в конце июля.

В Саудовской Аравии в данный момент не зафиксировано случаев коронавируса, но случаи заражения были подтверждены в некоторых соседних странах.

СПРАВКА. Хадж — паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей в определенное время. Хадж является пятым столпом ислама (после Шахады, молитвы, милостыни и поста).

Умра — малое паломничество, связанное с посещением Мекки, однако не в месяц, предназначенный для хаджа, а в любое другое время.