За прошедшие сутки на территории Китая сообщили о 433 новых случаях заражения коронавирусом. Общее количество случаев заражения во всем мире достигло 82 тысяч 164 случаев.

#Буквы собрали актуальную информацию на данный момент.

Материковый Китай сообщил о 433 новых случаях коронавирусных инфекций 26 февраля.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в материковом Китае достигло 78 497.

За сутки умерли 29 человек, а это самый низкий показатель с 28 января.

В результате вспышки в настоящее время погибли 2744 человека.

На территории провинции Хубэй сообщили о 409 новых случаях и 26 смертельных случаях за сутки.

От осложнений, вызванных китайским коронавируса COVID-19 во всем мире умерли 2801 человек. Завершили лечение и были выписаны из больниц 32 872 человек.

Карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса указывает на то, что во всем мире число заболевших составляет 81 164. Накануне их количество составляло 80 994.

Коронавирус зафиксирован на всех континентах, кроме Антарктиды

В среду, 26 февраля, в Бразилии подтвердился первый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Это первый случай в Южной Америке. Таким образом, вспышка коронавируса, которая началась в китайском городе Ухань, в настоящее время распространилась на шесть из семи континентов мира.

Накануне первые случай подтвердили в Африке — в Алжире и Египте.

В Австралии по состоянию на субботу было подтверждено 22 случая заболевания новым коронавирусом.

За сутки количество инфицированных в Италии увеличилось на 132 человека, двое из которых умерли. В Италии от китайского атипичного коронавируса умерли уже 12 людей.

Количество случаев заражения коронавирусом по состоянию на вечер 26 февраля возросло до 400 человек.

Правительство Литвы сегодня, 26 февраля, объявило режим экстремальной ситуации в связи с угрозой распространения коронавируса.

Южная Корея в сутки насчитала 284 случая заражения. Двое корейцев умерли.

От атипичного китайского коронавируса умер первый гражданин Франции.

Официальный Иран заявляет о 44 новых случая заражения и 3 летальных случая.

Также 10 больных обнаружили в Германии. Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил о начале эпидемии коронавируса в стране после того, как зафиксировали случаи заражения, не связанные с Китаем.

Во время брифинга центра контроля заболеваний США (US CDC) было сообщено, что вопрос о возможности вспышки китайского вируса уже не стоит, на повестке дня сейчас, когда именно в Соединенных Штатах это случится. В Сан-Франциско уже объявили чрезвычайное положение, хотя случаев заражения не зафиксировано.

Что касается Северной Америки, по крайней мере, 59 американцев дали положительный результат на коронавирус.

Также случаи заболевания были зарегистрированы в Канаде.

Американский фондовый рынок обвалился на $1,7 трлн за два дня из-за коронавируса

Из-за китайского коронавируса американский фондовый рынок обвалился на 1,7 триллиона долларов за два дня.

Акции продолжают падать на фоне ухода инвесторов от рискованных активов из-за всеобщего беспокойства по поводу замедления темпов роста мировой экономики, которое в свою очередь вызвано китайским атипичным коронавирусом.

В частности, двухдневная потеря в размере 6,3% стала самой большой с 2015 года, когда Китай обесценил юань из-за торговой войны с Соединенными Штатами Америки.

Помимо того, новый китайский коронавирус обвалил рынки нефти и газа.

Facebook запрещает рекламу, которая обещает вылечить от коронавируса

Компания Facebook ужесточает свои правила в отношении рекламы, которая обещает защитить от заражения новым коронавирусом.

Теперь в соцсети будет запрещена реклама, в которой будут обещать вылечить или предотвратить заражение вирусом.

Facebook, как и другие технические платформы, в настоящее время борется с паническим разговором и порой откровенной дезинформацией относительно COVID-19, который заразил более 79 000 человек по всему миру и убил более 2600 человек за последние несколько месяцев.

Съемки боевика “Миссия невыполнима 7” остановили из-за коронавируса

Съемки предстоящего американского боевика Кристофера Маккуорри “Миссия невыполнима 7“ остановили из-за коронавируса Covid-19.

Трехнедельные съемки должны были пройти в Венеции (Италия). Однако в стране недавно произошел всплеск заболеваемости коронавирусом. Эпицентр вспышки находится в северной Италии, и число подтвержденных случаев заболевания, как ожидается, достигнет не менее 229.

Коронавирус в Украине

С 26 февраля “Укрпочта” восстановила прием всех видов экспортных отправлений в Китай, который был приостановлен из-за коронавируса.

Кабинет Министров назначил заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко главным санитарным врачом страны.

В Италии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом среди украинцев.

Отмечается, что юная украинка несколько дней назад прибыла в город Абатемарко. В течение нескольких дней она чувствовала слабость, именно поэтому в сопровождении своих родителей вчера вечером отправилась в больницу. Сейчас она находится в одиночной палате под наблюдением врачей.