Об этом сообщает портал Bloomberg.

Как известно, в августе 2018 генеральный директор Tesla Маск заявил о том, что собирается выкупить все акции основанной им компании и вывести ее из бирже. В том же году Саудовская Аравия купила акции Tesla на сумму около 2-3 млрд долларов.

Однако уже к концу 2019 года, по информации Bloomberg, Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии владел только 39 151 акцией. Ранее же фонд имел более 8,2 млн акций и входил в пятерку крупнейших владельцев Tesla.

Стоит напомнить, что в том же 2018 году Макс вызвал серьезное беспокойство среди саудовских чиновников, опубликовав в Twitter информацию об их переговорах по выкупу акций компании. Они были недовольны тем, что Маск описал свои переговоры переговоры публично, осветив роль Саудовской Аравии.