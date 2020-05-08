СБУ наложила арест на счета плательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму около 600 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

В СБУ заявили, что продолжают работу, связанную с пресечением деятельности отдельных субъектов хозяйствования, которых “крышевали” налоговые органы. Речь идет, в частности, об аресте средств, которые могли быть получены преступным путем.

“Службой принимаются системные меры по недопущению потерь государственного бюджета и блокирование работы лиц, причастных к схеме, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путем”, — говорится в сообщении.

Так, были арестованы счета плательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость (НДС). Сумма арестованных средств составляет примерно 600 млн грн.

Также было остановлено движение средств на банковских счетах причастных к схеме субъектов. Сумма заблокированных средств составляет почти 30 млн грн.

Кроме того, было сообщено о подозрении в совершении преступления лицу, которое осуществляло “несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационных систем” налоговой службы.