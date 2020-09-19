Об этом говорится в сообщении СБУ.
“Житель Умани на персональной странице в одной из популярных социальных сетей систематически размещал деструктивные сообщения с призывами к расовой вражды и ненависти. Он публиковал дискриминационные статьи по еврейской национальности, где унижал честь и достоинство ее представителей, и призвал к уничтожению граждан этой нации”, – говорится в сообщении.
В СБУ отмечают, что в материалах, которые публиковал человек есть прямые призывы к геноциду, полного или частичного уничтожения этнической или расовой группы населения. Отдельные публикации провоцируют возникновение межнациональной розни.
Начато уголовное производство.
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